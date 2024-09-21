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Benzine zam yolda

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 15:25, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:25
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Benzine zam yolda

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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