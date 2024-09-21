'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapis

Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
Meclis'in ilk işi ekonomi paketi
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Öğrencileri darbeden eğitim yöneticisi açığa alındı
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Özel okulun öğrencilere tehdit iddiasına inceleme
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum, fay etüt raporunun sonuçlarını açıkladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Merkez'den zorunlu karşılık adımı: Ne anlama geliyor?
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
Erdoğan: Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapis

İzmir'de hafif ticari aracıyla "makas atması" sonucu yaşanan kazada 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 19 yaşındaki sürücüye, 18 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 15:35, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:35
Yazdır
'Makas atarak' 5 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 18 yıl hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti.

Sanık avukatları, raporda eksikler olduğunu öne sürerek, raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.

"İddia edildiği gibi makas atma yok"

Sanık avukatı, olay tarihinde sanığın 18 yaşında olduğunu, kaza sonrası kendisinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz" dedi.

Sanık, son savunmasında ise beraatini talep etti.

Takdiri indirim uygulanmadı

Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti.

Ayrıca, sanığa takdiri indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, "makas atma" olarak tanımlanan şerit ihlalleri yaparak ilerleyen Y.İ.K. (18) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Y.İ.K hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber