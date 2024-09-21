İkinci piston aşağı indi vakası
Bingöl'de özel halk otobüsüne binen yolcunun ayağının arasında olan oksijen tüpünün kayması sonucu tüp açıldı ve yolculuk yapan vatandaşlar panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 20:41, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:42
Bingöl'de bir kişi oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi.
Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken otobüs de hareket etti.
Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.
Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.