Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı

Bingöl'de bir kişi oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi.

Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken otobüs de hareket etti.

Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.