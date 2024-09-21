Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 16:04, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:05
Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Muhammet Ali B. (27) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden arkadaşları ve çevredekiler, Muhammet Ali'yi denizden çıkardı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.