Otomobil, çarptığı aracın üstünde asılı kaldı
Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik ışığını devirdikten sonra başka bir otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 16:44, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:45
Kaza, Keçiören'in Subayevler ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, sürücü M.A.Y.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil, önce refüjdeki trafik lambalarına çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra yeşil ışığın yanmasını bekleyen S.T. idaresindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.