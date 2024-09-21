Otomobil, çarptığı aracın üstünde asılı kaldı

Çarpmanın etkisiyle otomobil, aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

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