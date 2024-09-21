Bursa-İstanbul 1 saat 15 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu açılışı vesilesiyle gerçekleştirdiği Bursa il ziyareti kapsamında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'nde yerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirerek, ilk etapta Bursa ve Yenişehir arasındaki 106 kilometrelik kesimde yapım işlerinin devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Burada iyi bir seviyeye geldik. Artık rayların döşenmesi noktasında da yüzde 20'lere yer yer 30'lara geldik. Tünellerini bitirdik, 2025 yılı sonunda buranın yapım çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız. Sonrasında da birkaç aylık test ve deneme ve sertifikasyon çalışmalarıyla beraber inşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız." dedi.

Bursa-İstanbul Arası 1 saat 15 dakika sürecek

Bakan Uraloğlu, diğer kesimde de yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Zorlu bir proje olduğunu söyleyebilirim. 7 tane istasyon, 23 tane tünel, 12 tane kaçış ya da emniyet tüneli dediğimiz tünel, 15 tane aç kapa tüneli, 34 tane demir yolu köprüsü, 15 adet viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit ve 208 menfezden oluşuyor. Burada çalışmalarımızı hızlıca devam ettiriyoruz. Bu projemiz bittiği zaman Ankara'dan Bursa'ya seyahat süresi 2 saat 15 dakika sürecek. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir seyahat süresiyle seyahat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Projenin sadece Bursa'yı sadece Ankara ve İstanbul'a değil bir taraftan da halihazırda hizmet eden Sivas hattına, yapım çalışmaları devam eden Kapıkule güzergahına ve yine Akdeniz'deki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattına kadar bağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Oradan Ovaköye kadar ve Kalkınma Yolu ile Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı'na kadar esasında bir bağlantıyı sağlamış olacağız. Bir taraftan da yine Sivas'tan Bakü-Tiflis-Kars Hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz." diye konuştu.

"24 Karayolu Projesine Aktif Olarak Devam Ediyoruz"

Uraloğlu ayrıca, Bursa'da devam eden projeler hakkında da bilgi vererek, "24 tane karayolu projesinin 20 milyar liraya yakın bir proje bedeli olduğunu ve onlara da aktif olarak devam ettirdiğimizi söylemek isterim. Yaklaşık 29 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'ni yakından takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki senenin sonunda projesini bitireceğiz, ondan sonra da yapım tekniğiyle ilgili kararımızı vererek, Bursa'mızdaki mevcut çevre yolunun belli bir kapasiteye geldiğini ve yoğunlaştığını biliyoruz, bu şekilde onu da çözmüş olacağız." dedi. Şehir içindeki projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Çalı Yolu, karayolları kapsamında sıkıntılı bir kesimdir. Öncelikle şunu söylemek isterim, Çalı Yolu karayolları sorumluluk ağında birebir olması gereken bir yol değildir. Biz alternatif yolları yaptık. Ancak önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile aldığımız karar ile siz bunun kamulaştırmalarını yaparsanız biz de bu yolu komple yaparız dedik. 2 şeritli 3 şeritli kavşaklarıyla beraber ve bu yaklaşımla da ilk 2 etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Gerçekten çok da güzel bir hizmet oldu." dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetiminin eleştirilerine de yanıt veren Uraloğlu, mutabakata uyulmasının önemine vurgu yaparak, "Mutabık kaldığımız iş birliği, verdiğimiz söz aynen geçerlidir. Herkes sözünü tutsun. Yine burada devam eden işlerimizden bir tanesi de gündem olan 68 adet metro aracının alınması. Bu konuyla ilgili bizim Bakanlığımızın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı yatırım programına alınmış ve önceki yönetim tarafından kredinin bağlanması noktasında son aşamaya gelindiğini biliyoruz. Buyursunlar oradan devam etsinler. Bu konuda başkasına herhangi bir top atmaya ya da sorumluluk atmaya gerek yok." dedi.

"Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı Bittiğinde 20 Metro Aracının İşletmeye Alınmasıyla İlgili Süreci Başlattık"

Emek Şehir Hastanesi Hattı için düşünülmüş 44 adet metro aracının alınmasının Bakanlık sorumluluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu metro araçlarının ilerleyen süreçte bütün sistemde kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Emek Şehir Hastanesi metro hattı ya da hafif raylı sistemi bittiği zaman biz ilk etapta metro 20 aracın işletmeye alınmasıyla ilgili sürecimizi başlattık. Bittiğinde 20 tanesini alacağız devamında da Bursa'nın ihtiyacı olduğu müddetçe devamını da tamamlayacağız. Bu da bizim sorumluluğumuzdadır." dedi.

"Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Yapılması Noktasında Sözümüzün Arkasındayız"

Şehir hastanesi karayolu bağlantısının Bursa'nın şehir içi trafiğine ve hastanesine hizmet edecek olan bir yol olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminden bu konunun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasıyla ilgili talep geldiğini anımsatarak, "Biz de konuyu inceledik, şehre bu anlamda Bakanlığımız olarak nasıl bir katkı veririz bunu değerlendirdik. Yaptığımız incelemelerde burası tamamen şehir içi olduğu ve buranın imar düzenlemelerini, imar terklerini ve varsa kamulaştırmalarını Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kaydıyla yapımının da bizim tarafımızdan üstlenilebileceğini söylemiştik. Bu noktada da biz yine sözümüzün arkasındayız buyursun bunu yapsınlar biz de oradaki yapım ihalemizi yapalım ve şehrimizin hastanesine bir karayolu bağlantısını da kazandırmış olalım." ifadelerini kullandı.

"5,5 Kilometrelik Görükle Hattı Yapımını Bakanlığımız Üzerine Aldık"

Şehir hastanesine hafif raylı sisteminin bağlanması noktasında, şehir hastanesinde biten sonrasında da devam eden bir depo alanı ile ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "O depo alanının şehir için çok daha verimli kullanılabilecek bir arazi üzerinde olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine yine Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Uludağ Üniversitenin katılımıyla depo alanının oraya bağlanması ve yaklaşık 5 buçuk kilometrelik Görükle hattı üzerinde de bu depo alanının oluşturulması noktasında karar verildi. Bir protokol yapıldı ve o üçlü protokol çerçevesinde de biz buradaki Görükleyle ilgili hattın yapılması sorumluluğunu Bakanlığımız üzerine aldık. Ancak buradaki proje çalışmaları halen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden yürütülüyor, projeyi ne zaman bitirirseler biz de o projeyi onaylarız ondan sonra da bunun yapımını beraberce planlarız. Zaten biz bunun üzerimize aldık, yani hayal denen proje esasında ete kemiğe bürünmeye başlamış ve projeleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan nasıl hayalse o hayali ben Bursalı hemşerilerimizin takdirine bırakıyorum." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bursa'ya 229 milyar 700 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak şunu söylemek isterim: Elbette biz devlet yönetiyoruz bazı şeyleri yazılı olarak karşılıklı anlaşma olarak zaptı rapt altına alırsınız bazılarını da sözlü olarak mutabık kalırsınız. Biz her ikisinde de hem yazılı olan anlaşmalarımız da hem de sözlü ne söylemişsek hepsinin arkasındayız. Hiç kimse bu anlamda bir algı oluşturmasın. Şunu bekleriz çok net söyleyeyim hani yeni seçilmiş olan bir yöneticinin öncelikle birilerinin ne yaptığına değil ya da neyi eksik yaptığına değil de ilk 100 günde, ilk aylarda ve ilk yılda neler yaptıklarını kamuoyuna anlatırsa zannediyorum daha doğru olmuş olur. Ben altını çizerek üzerine basa basa söylüyorum biz yapmamız gereken neyse Ulaştırma Bakanlığı olarak, Hükümet olarak Bursa'ya yapmamız gereken neyse hepsini Allah'ın izniyle tek tek yapacağız. Biz devam eden 20 milyarlık 30 milyarlık 40 milyarlık bir projenin eksiğine mi bakacağız? bakmayacağız Bursa için ne gerekiyorsa biz onu da yapmaya gayret edeceğiz. Herkesin de aynı yaklaşım içerisinde olmasını ben bekliyorum."