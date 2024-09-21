Ağaca sığınan köylülerin üzerine yıldırım düştü; 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lale ve Leyla Erdoğan kurtarılamadı.

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

MARDİN'DE 1 ÖLÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde 35 yaşındaki Şükriye K'nin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.