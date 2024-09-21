Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında önemli bir yatırım aracı olan, ülkemiz sermaye piyasalarında da giderek önem kazanan ve hızla büyümeye devam eden girişim sermayesi yatırım fonlarına yapılan yatırımların artırılabilmesi amacıyla ve uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar ile girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve yeni yatırım araçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak anılan tebliğin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yurt dışında kurulu girişim şirketlerine yatırım imkanı

Yapılan değişiklikler kapsamında;

. Doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesi, daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla fon toplam değerinin en az yüzde 80'i diğer GSYF katılma paylarından oluşacak şekilde GSYF'lerin fon sepeti fonu yapısında ihraç edilebilmesine imkan tanınması,

. Yatırımın yapıldığı tarih itibarıyla son yıllık veya yatırım yapılan tarihe en yakın tarihli finansal tablolarına göre varlıklarının en az yüzde 51'inin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık veya iştiraklerden oluşan yurt dışında kurulu girişim şirketlerine yatırım yapılmasına imkan tanınması,

. Girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve yeni finansman araçlarının yaygınlaştırılması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alan şartlara uyum sağlanmak kaydıyla, ileri vadede ortak olma hakkı veren/verecek sözleşmelerin girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmesi,

. Yurt dışında kurulu girişim şirketlerine yapılan yatırımın sınırının fon toplam değerinin yüzde 10'undan yüzde 15'e çıkarılması ve Fon'un tedavüldeki katılma paylarının yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunması halinde bu oranın kademeli olarak yüzde 100'e kadar artırılabilmesi,

. Son yıllık finansal tablolarına göre aktif toplamının en az yüzde 40'ı gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı varlıklardan oluşan şirketler ile esas faaliyet konusu müteahhitlik olan şirketlerin girişim şirketi olarak değerlendirilmeyeceği,

. Diğer GSYF'lere fon toplam değerinin en fazla yüzde 25'i, girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına fon toplam değerinin en fazla yüzde 20'i ve GSYF katılma payına sahip yatırımcıların yönetim kontrolüne sahip oldukları şirketlere ve ilişkili taraflarına fon toplam değerinin en fazla yüzde 20'si oranında yatırım yapabilmesi,

. Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinden fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirilmesine kadar geçen sürede ve sonrasında sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlarda, yatırımın yapıldığı tarih itibarıyla Kurulun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan ihraççı sınırlamalarına uyum sağlanması gerektiği,

. Kaynak taahhüdü tutarının fon katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde tahsil edilmesi,

. Kektör talepleri dikkate alınarak başvuru süreçlerinin kısaltılabilmesi amacıyla GSYF'lerin, menkul kıymet yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları gibi şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilebilmesi, fon bilgilendirme dokümanlarının içeriklerinin sadeleştirilmesi ve bu doğrultuda, belirli konulara fon ile katılma payı sahipleri arasında imzalanacak fon ihraç sözleşmesinde yer verilmesi hususlarına ilişkin esaslar düzenlendi.

. Tebliğ'e eklenen Geçici Madde 2 ile Tebliğ değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla katılma payı ihraç edilmiş fonlar tarafından yatırımcılar ile fon ihraç sözleşmesi imzalanması gerekliliğinin yerine getirilebilmesi ve fonun ihraç belgesinde yer alması gereken asgari unsurlara uyum sağlanabilmesi için 30.06.2025 tarihine kadar, yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlanabilmesi için ise 31.12.2025 tarihine kadar süre verildi. Söz konusu Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.