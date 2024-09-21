Manisa'da futbolcuları taşıyan otobüs yandı

Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesini taşıyan otobüsün motoru yanmaya başladı.

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