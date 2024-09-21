Polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 19:20, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:15
Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tutan polis memuru Gökhan Dağkıran, bir taksinin yavaşladığını fark etti.
Dağkıran, taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını görünce önce sırtına vurarak müdahale etti.
Sürücünün durumunda değişiklik olmayınca Heimlich manevrası uygulayan Dağkıran, taksicinin nefes almasını sağladı.
Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı. pic.twitter.com/WidN1IRchwTakvim (@takvim) September 21, 2024