Polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı

Nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı. pic.twitter.com/WidN1IRchw

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tutan polis memuru Gökhan Dağkıran, bir taksinin yavaşladığını fark etti.

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