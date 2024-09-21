Galatasaray'da derbi öncesi Icardi gelişmesi
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin kafilesinde yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 19:31, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:32
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Mücadele öncesi sakatlığı bulunan ve son antrenmanda yer alan Mauro Icardi, maç kafilesinde yer aldı.
Arjantini yıldız, Teknik Direktör Okan Buruk'un kendisine forma şansı vermesi durumunda oynayabilecek.