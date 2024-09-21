ABD'de 3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladı

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitti.

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