MEB'den okullarda 'temizlik' harekatı! Beş okula bir hizmetli

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Eğitim yılıyla birlikte bu yıl okullarda temizlik problemi baş gösterdi. Veliler, ellerinde bez, kova ve süpürgelerle sınıflarda dönüşümlü olarak temizlik yapmaya başladı. Okul yönetimleri, hizmetli istihdam etmek için velilerden maddi destek talebinde bulundu. Bu durum eleştirileri beraberinde getirdi. Tartışmalar alevlenince Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin hizmetli alınacağını duyurdu. Kadrolu çalışan istihdamına sıcak bakmayan bakanlık, okullardaki ihtiyacı 'hizmet alımı' yöntemiyle karşılamayı düşünüyor.

PROBLEM NEREDEN ÇIKTI?



Peki şimdiye kadar bu denli konuşulmayan temizlikçi problemi nereden çıktı? Geçen yıla kadar okullardaki temizlik görevlilerine asgari ücret veriliyordu. Bu dönem sistem revize edildi. Personelin İŞKUR bünyesindeki İş Gücü Uyum Programı'ndan (İUP) karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü. Bu durumda ücret aylık 8 bin 447 lirada kalınca yeterli başvuru gelmedi. Daha önceki yıllarda temizlik yapanlar asgari ücretin yarı fiyatına çalışmayacaklarını bildirdi. Temizlik işi krize yol açtı. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İUP kapsamında ödenecek ücreti 12 bin liraya yükseltti. Bakanlık, ilgili mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca temizlik sorunu için 30 bin ilave personel alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "İş Gücü Uyum Projesi'ne başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" dedi.

KADRO OLMAZ



Milli Eğitim Bakanlığı, temizlik problemini ortadan kaldırmak için gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanacak bir model üzerinde çalışıyor. Daha önce yapılan hatalar bu defa tekrarlanmayacak. Bakanlık, kadrolu temizlikçi istihdamını desteklemiyor. Taşeron çalışan da suistimal ediliyor. Taşeron işçi olarak hizmete başlayanlar belli periyotta kadroya geçiriliyor. Kadrolu temizlik personeli, asli görevlerini bırakarak okulun farklı işlerinde masabaşı işlere yöneliyor. Hal böyle olunca bir süre sonra çalıştırılacak temizlik işçisi bulunamıyor. Edindiğimiz bilgilere göre MEB'in üzerinde çalıştığı yeni sistem, taşeron çalışma değil 'hizmet alımı' modeli olacak. Bakanlık, bazı okullarda sadece dört beş sınıf olduğunu her okula bir hizmetli almanın kamu israfı olacağını düşünüyor. Sınıfları çok az olan okullarda çalışanlar, bir saat içinde temizliğini bitirdikten sonra başka iş yapmadıklarını ifade ediyor. Yeni modelde bir çalışanın üç beş okulu temizleyecek şekilde planlama yapılacağı öğrenildi. Taslak çalışma üzerinde istişareler sürüyor.