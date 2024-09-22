Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Hükümet, gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılması için yasa teklifi sunacak. Kayıtdışılıkla etkin mücadelenin hedeflendiği yasa kapsamında piyasa bozucu eylemlerin cezası artacak. TBMM açıldığında gündeme getirilmesi planlanan torba yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alacak.
Sabah'dan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, TBMM'nin açılması ile
birlikte gündeme getireceği ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul
alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılmasını planlıyor.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara
başladı. Üzerinde çalışılan değişiklikler şöyle:
EMLAKTA ÖNEMLİ DÜZENLEME
Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak
üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.
Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit
ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında
ciddi farklar bulunuyor.
Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde
yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan
alınan tapu harç oranları düşürülecek.
Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek.
Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini
sağlayacak sistem de kurulacak.
İSTİHDAM MERCEK ALTINDA
Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı alanlar ile ilgili etkin
mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek.
İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.
CEZALAR ARTTIRIYOR
Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi,
sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu
eylemlere yönelik adli ve idari cezalar arttırılacak.
BORSA VE KRİPTO VARLIKLAR
Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de gündemde. Daha önceki torba
yasadan iki düzenleme "daha detaylı çalışılması" için çıkarılmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen haftalarda yaptığı açıklamada iki
alana ilişkin düzenlemenin yeni paket kapsamında yapılmasını planladıklarını
belirtmişti.
İSTİSNA VE MUAFİYETLER
Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı
analizler yapılıyor.
BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI
İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine
yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması üzerinde duruluyor.
YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ
Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirileceği OVP'de yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemelerin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.