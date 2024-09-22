Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı

Sabah'dan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme getireceği ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılmasını planlıyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara başladı. Üzerinde çalışılan değişiklikler şöyle:



EMLAKTA ÖNEMLİ DÜZENLEME

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.



Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor.



Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek.



Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.



İSTİHDAM MERCEK ALTINDA

Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı alanlar ile ilgili etkin mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.



CEZALAR ARTTIRIYOR

Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar arttırılacak.



BORSA VE KRİPTO VARLIKLAR

Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de gündemde. Daha önceki torba yasadan iki düzenleme "daha detaylı çalışılması" için çıkarılmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen haftalarda yaptığı açıklamada iki alana ilişkin düzenlemenin yeni paket kapsamında yapılmasını planladıklarını belirtmişti.



İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılıyor.



BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI

İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması üzerinde duruluyor.



YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirileceği OVP'de yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemelerin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.