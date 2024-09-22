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Uyanık kuryenin kaza oyunu tutmadı!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz ay yaşanan kazanın arkasından 8.5 milyon liralık bir soygun çıktı. Bilerek kaza yapıp karşı yöne geçtiği ortaya çıkan tekstil firması kuryesi Hacı Bayram K'nın döviz bürosundan aldığı 250 bin doları cami tuvaletinde kardeşine teslim edip bilerek kaza yaptığı ve 'Kaza sırasında paralar çalındı' dediği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 08:48, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 08:34
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Uyanık kuryenin kaza oyunu tutmadı!

Fatih Vatan Caddesinde 17 Ağustos günü meydana gelen kazada Bayrampaşa istikametinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritteki araçlara çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ve itfaiye güvenlik önlemi aldı.

'KAZA SIRASINDA PARALARI ÇALDILAR' DEDİ

Kazanın ardından sözde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye sevk edilen araç sürücüsü Hacı Bayram K. polise verdiği ifadede; "Ben bir tekstil firmasının kuryeliğini yapıyorum. Patronumun isteği üzerine döviz bürosundan aldığım 250 bin dolar nakit parayı Zeytinburnu'nda bir işyerine teslim etmek üzere yolda giderken kaza yaptım.Kaza sonrası araçta olan para çalınmış" dedi.

BELİNDEKİ KABARIKLIK ELE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri kazanın oluş şeklini ve şüphelinin çelişkili ifadelerini göz önünde bulundurarak araştırma yapmaya başladı.Araştırmalar kapsamında incelenen kamera görüntülerinden araç sürücüsü Hacı Bayam K'nın döviz bürosundan paraları teslim aldıktan sonra bir cami tuvaletine girdiği orada kardeşi Serkan K. ile görüşme yaptığı tespit edildi.Kameralarda görüşme sonrası Serkan K'nın belinde bir kabarıklık tespit eden Hırsızlık Büro dedektifleri akıl almaz planı tek tek deşifre etti.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ PLANI ORTAYA ÇIKARDI

İddiaya göre Hacı Bayram K. ile kardeşi, soygunu baştan planlamış ve kaza süsü vererek işten sıyrılmayı düşünmüşlerdi.Ancak polisin tespit ettiği kamera görüntülerinden tüm plan çözüldü.Hacı Bayram K. cami tuvaletinde parayı kardeşine teslim etmiş, kardeşi de paralarla birlikte memleketleri Samsun'a gitmişti.

GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE PLANI İTİRAF ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hacı Bayram K'yı Esenler'de gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheli ilk başta suçlamayı reddetse de görüntüler ortaya dökülünce tüm planı itiraf etti.Parayı kaza süsüyle çaldıklarını, bir kısmını harcadıklarını, geri kalan paranın ise kardeşi Serkan K. ile birlikte Samsun'da olduğunu söyledi.

210 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık dedektifleri soruşturma kapsamında Samsun polisi ile irtibata geçip Serkan K'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Serkan K. ile birlikte 210 bin dolar para da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAHTE KAZA ANI KAMERALARDA

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı ve şüphelinin kardeşiyle peş peşe cami tuvaletine girip para alışverişini yaptıkları anlar görülüyor.

YUNUS EMRE KAVAK

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