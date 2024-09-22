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Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı

Bursa'da bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Duruma sinirlenen taksici, duraktaki arkadaşlarıyla beraber şahsın evini balta ve sopalarla bastı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 09:56, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:03
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Taksi parasını ödemedi, taksiciler kapısına dayandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, taksi parasını ödemeden taksiden indi. Durum üzerine sinirlenen taksi şoförü durağa giderek arkadaşlarını topladı. Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen şahsı baltalar ve sopalarla bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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