KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 2 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)