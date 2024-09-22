2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.

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