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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 11:40, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:41
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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.

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