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Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları yarın hizmet vermeye başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yer alan Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının yarın hizmete alınacağını belirterek, "Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 11:43, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:23
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Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları yarın hizmet vermeye başlıyor

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 26 Nisan 2023'te hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı'nda ise yolcu taşınmasına 4 Mayıs 2024'te başlandığını anımsattı.

İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Uraloğlu, "En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül Pazartesi günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul-Sivas YHT Hattı ile 4,5 ayda 200 bin 186 yolcu seyahat etti"

Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı tren konforuyla tanıştığına dikkati çeken Uraloğlu, "Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattı'mız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti. Sadece 4,5 ayda ise İstanbul-Sivas YHT Hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını belirtmek istiyorum. Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını bekliyoruz. Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aynı zamanda bir kalkınma hamlesi"

Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hızlı tren ağımız, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kalkınma hamlesidir. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırıyor, ekonomik faaliyetleri canlandırıyor, turizme de önemli katkılar sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, artık daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Ulaşımda daha güçlü ve daha modern bir Türkiye için çalışıyoruz."

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