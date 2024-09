Akademisyenler yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha etkin kullanacak

KOSTÜ, Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknopark İstanbul işbirliğinde "Üretken Yapay Zeka Araçları ve İstem Yazarlığı Sertifika Programı" kapsamında düzenlenen eğitime, 75 akademisyen ve idari personel katıldı.

Beş hafta süren eğitim, KOSTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, KOSTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Ölçer, Dr. Nur Banu Albayrak ve Dr. Ulaş Vural, Diş Hekimliği Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Melisa Obçe ile İstanbul Teknopark'ta bulunan Arvis Teknoloji Direktörü Tansel Akgül tarafından verildi.

Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olan personel sertifika almaya hak kazandı.

Personelin yapay zeka teknolojisinde bilgi ve becerilerini artıran KOSTÜ, eğitimle dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.

- "Personelimizin dijital dönüşüm sürecine daha hızlı adapte olmasını hedefliyoruz"

KOSTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, AA muhabirine, yapay zeka teknolojisinin özellikle günlük yaşantıda ve iş hayatında çok fazla kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yapay zeka teknolojisini daha bilinçli yönetmeye ilişkin çalışmalar yaptıklarını aktaran Dikmen, bu kapsamda akademik ve idari personelin, yapay zekayı iş yaşamlarında etkin kullanmalarına yönelik hazırladıkları sertifika programını zorunlu hale getirdiklerini kaydetti.

Eğitimin bir kısmının İstanbul Teknopark'ta düzenlendiğini belirten Dikmen, "Teknopark teknik gezisi ve bununla beraber orada yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan sektörel projelerin paylaşımı ile personelimizin farkındalığını bu konuda artırmaya yönelik uygulama çalışması yapıldı." dedi.

Dikmen, personelin, yapay zekayı kendi alanlarında daha verimli kullanmak için hazırladıkları çalışmaları da uygulamalı olarak paylaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yapay zeka teknolojisiyle her alanda, her kurumda bir dijital dönüşümün olduğunu biliyoruz. Bu dijital dönüşüm sürecinde personelimizin de bu dönüşüme daha hızlı adapte olması ve bu dönüşümün sonucunda da hizmet kalitemizde katma değeri artırmayı hedefliyoruz. İdari personel olarak çalışan arkadaşlarımız günlük birçok işlem yapıyor. Bu işlerin daha etkin, yapay zeka araçlarını da kullanarak yapılması, hedef kitlemiz olan öğrencilerimiz için de daha eğlenceli, hem görsel hem işitsel her duyuya hitap edebilen etkin hizmet çıktısı ve öğrenci memnuniyeti sağlıyor. Personel arkadaşlarımızın iş yükü azalmış oluyor."

Akademisyenlerin de bu zorunlu eğitimi almalarını önemsediklerini, dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik bir avantaj sağlamayı hedeflediklerini anlatan Dikmen, "Akademisyenler olarak Z kuşağına hizmet verdiğimizi biliyoruz. Bu açıdan da Z kuşağının sıkıcı olmayan, daha interaktif eğitim öğretim yöntemlerinden hoşlandığını biliyoruz. Yapay zeka teknolojisiyle akademisyenlerin de derslerini revize etmelerini, daha aktif öğrenme yöntemleriyle daha öğrenci memnuniyetine odaklı, daha etkili eğitim öğretim materyalini kullanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Yapay zeka işimizi hızlandırıp çok büyük artı sunuyor"

Eğitime katılan KOSTÜ Eczalık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka İlaç Tasarım Merkezi Direktörü Soykan Ağar da hastalıkların tedavisinde yeni ilaçların bulunması için çok sayıda makale ve patent üreten bir merkez olduklarını, çalışmalarında yapay zekadan destek aldıklarını söyledi.

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a bu konudaki çalışmaları için teşekkür eden Ağar, "Çalışmalarımızda yapay zekadan ne kadar fazla destek alabiliriz, bunların programlarını ve yazılımlarını öğrendik. Bu çok büyük bir katkı, hem öğrenciler hem bizim hem de ülkede yapılacak bütün çalışmalar açısından. Yapay zeka, işimizi 10 kat hızlandırdığı gibi işimize internetin bütün bilgisine sahip olan ayrı bir beyin olarak da katkıda bulunuyor. Eksikliklerimiz varsa veya eklememiz gereken, dünyanın günceline göre artı konular varsa bunları dahil ederek işimizi hızlandırıp çok büyük artı sunuyor." ifadelerini kullandı.

KOSTÜ Lisansüstü Enstitüsünde idari personel olarak çalışan Pınar Koçkan ise eğitimin faydalı geçtiğini belirterek, "Bu program sayesinde rutin ve zaman alıcı görevlerimi otomatikleştirerek iş verimliliğim arttı. Hem kişisel hem profesyonel iş hayatımda büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum." dedi.