Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 12:37, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana gelen depremin 8,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.