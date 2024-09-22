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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:20, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:20
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

H.Ç. (31) idaresindeki 03 HC 950 plakalı otomobil, Ağzıkara köyü mevkisinde S.Ö. (36) yönetimindeki 03 SK 430 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan E.N.A'ya (13), ardından otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.N.A. kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan sürücü H.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü S.Ö. gözaltına alındı.


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