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UEFA'dan Beşiktaş maçının stadı için Şenol Güneş Spor Kompleksi hatası

Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi UEFA stadyum için hatalı bir bilgi yayınladı. UEFA'nın sitesinde maçın oynanacağı yer olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi gösterildi. eşiktaş, bu hatanın ardından UEFA'dan değişiklik talep etti.

Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:26, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:27
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UEFA'dan Beşiktaş maçının stadı için Şenol Güneş Spor Kompleksi hatası

UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın bilgilerinde stadyum ismini yanlış yazdı.

UEFA'nın sitesinde maçın oynanacağı yer olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi gösterildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stadyumun isminin değiştirilmesi talep edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz." denildi.

MAÇ NE ZAMAN?

26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak.

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