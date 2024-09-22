UEFA'dan Beşiktaş maçının stadı için Şenol Güneş Spor Kompleksi hatası

26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz." denildi.

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