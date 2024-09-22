Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı. Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 15:42, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:52
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.