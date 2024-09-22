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Edirne'de korkunç olay: Babasını öldürüp 4 parçaya ayırdığı cesedini dereye atmış!

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın'ın (27), babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği bildirildi. Zanlı tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 16:38, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:23
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EDİRNE (AA) - Edirne'de, kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde C.Y, babası Ş.Y'den bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Ş.Y'nin bulunması için köyde arama kurtarma çalışması başlattı.

İfadesine başvurulan C.Y'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüphelinin belirttiği bölgeye giden ekipler, Ş.Y'nin cesedini parçalanmış halde buldu.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

C.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "Köyümüz üzgün"

Köy Muhtarı Taner Balkan, AA muhabirine olayla ilgili büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Ş.Y'nin kaybolduğu bilgisi üzerine köyde geniş çaplı araştırma başlatıldığını belirten Balkan, "Yoğun aramalara karşılık bir sonuç alınamadı. Bu sabah ölü bulunduğu haberini aldık. Köyümüz üzgün, hepimizin başı sağ olsun. Kendisi sakin biriydi. Kendi işinle uğraşan birisiydi. Çok üzgünüz." dedi.

Köy sakinlerinden Abdürrahim Alçiçek ise köy halkının kayıp Ş.Y'yi bulmak için aramalara katıldığını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Ş.Y. ile komşu olduklarını, ölümüyle sarsıldıklarını dile getiren Alçiçek, "Çok üzgünüz, iyi bir arkadaşımızdı. Bu şekilde ölmeyi hak etmemişti. Böyle bir ölüm çok acı. Köyümüzü başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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