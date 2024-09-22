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RTÜK Başkanı Narin Güran tepkisi: Medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili medyaya sert çıktı. Şahin, "Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Haber Giriş : 22 Eylül 2024 16:21, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:22
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RTÜK Başkanı Narin Güran tepkisi: Medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da kayıp ilanından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili medyaya sert çıktı. Şahin, "Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Ebubekir Şahin'in ilgili açıklamaları şöyle:

"Narin kızımızın vahşice katledilmesi olayında medyamız bizi üzdü. Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak çok üzüldüğümü belirteyim. Sorumlu yayıncılık yapmak, hassasiyetleri gözetmek, mahremiyete saygı bu kadar zor değil ama medyamız hiçbir kural, kaide gözetmeden vicdanları sızlatan bu olayı amatörce ekranlara taşıdı. Sabahtan geceye kadar en ince detayına kadar bu konu konuşuldu. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde minicik bir yavrunun cinayeti bu denli fütursuzca verilmemeliydi. Olayın kendi zaten facia. Medyada yansıtılış biçimi de büyük facia. Herkesin psikolojini olumsuz etkileyecek şekilde yapılan yayınlar olmamalıydı. Söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkileri zedelendi. İzleyicide travma oluştu."

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