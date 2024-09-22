Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu

Cesedin, Sürmene ilçesinde 20 Eylül Cuma günü meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve 3 gündür aranan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'e ait olabileceği ihtimali üzerine, Demir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na çağırıldı.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Gemi Adamları bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak, Trabzon Havalimanı yanındaki limana getirdi.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Sürmene ilçesinde önceki gün meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi.

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