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'250 bin doları kaza sırasında çaldılar' dedi! Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul Fatih'te çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları döviz bürosundan alan ve "Arabayla kaza yaptım, otomobilden çalındı" diyerek çalan Hacı B.K. (31)'nın yalanı güvenlik kameraları görüntüleriyle ortaya çıktı. Şüphelinin sözde kazadan önce kardeşiyle buluşarak parayı ona verdiği tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 17:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 17:29
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Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da meydana geldi. Döviz bürosuna giderek çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları alan Hacı B.K., Vatan Caddesi'nde kaza yaptığını, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığını ve o sırada içinde paraların bulunduğu çantanın otomobilinden çalındığını söyledi.

Hacı B.K., polise verdiği ifadede "Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren firma sahibinin yönlendirmesiyle döviz bürosundan paraları aldım. Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına bırakacaktım. Ancak kaza olunca paralar çalındı" dedi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hacı B.K.'nın ifadesindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında Hacı B.K.'nın sözde kazadan önce Nuri Osmaniye Camii tuvaletine gittiğini ve burada kardeşiyle buluştuğunu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde Hacı B.K.'nın kardeşinin tuvalet çıkışında bel kısmında bir şişkinlik olduğu fark edildi.

Kaza görüntülerinde ise şüphelinin bir anda direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiğini ve karşıdan gelen araçla çarpıştığı görüldü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaya trafik kazası izlenimi vererek parayı çaldığı değerlendirilen Hacı B.K. Esenyurt'ta, tuvalette buluştuğu kardeşi Serkan K. ise Samsun'da gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan Hacı B.K., olayın bir düzmece olduğunu ve parayı çalmak için plan yaptıklarını itiraf etti. Şüphelinin paranın bir bölümünü harcadığı kalan bölümünü ise Serkan K.'ya teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Serkan K.'nın evinde yapılan aramada çalının paranın 210 bin doları ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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