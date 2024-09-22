Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Müjde! Faizsiz 45.000 TL!
Müjde! Faizsiz 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 18:05, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:14
Yazdır
Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.

- Putin ile görüşmesi öngörülüyor

Numan Kurtulmuş, 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret edecek, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi öngörülen Kurtulmuş'un, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg'a geçerek St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelmesi ve onuruna verilecek davete katılması da planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya gidecek.

- Öne çıkan başlıklar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Rusya ziyaretinde, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.

Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel sorunların çözümü karşısında ortak perspektifin geliştirilmesine katkı sunacak konulara da işaret etmesi; Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılar gerçekleştiren İsrail'in işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik ortak vizyonlar üzerinde durulması mesajlarına da vurgu yapması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber