Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın ve kocası öldü, kızları ise yüzerek kurtuldu.

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