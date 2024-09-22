Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı

2023 seçimlerine kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği eleştiriler dikkat çekti. Arslan, "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez." ifadelerini kullanırken, Yavaş'tan uyarı geldi. Mansur Yavaş, "Arslan'ın açıklamalarını onaylamıyorum. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan, 14 Mayıs'ta İYİ Parti'den milletvekili seçilip istifa eden Yüksel Arslan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i topa tuttu. Özgür Özel için, proje çocuk" diyen Arslan, CHP'nin Atatürk'ün hatırasına ihanet ettiğini savundu.

"ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA İHANET ETTİĞİ GÜN GİBİ ORTADA"

Arslan, şunları söyledi: "Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

"PROJE ÇOCUK"

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.

MANSUR YAVAŞ: KENDİSİNE TAVSİYEM BU TWİTİ SİLMESİDİR"

Arslan'a Mansur Yavaş'dan uyarı gecikmedi. Arslan'ın açıklamalarını onaylamadığını belirten Yavaş şunları söyledi: "Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."

NE OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cuma günü Muğla'da yaptığı konuşma sırasında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan bir kişiye tepki göstermesinin ardından partiden açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, söz konusu kişinin sürekli yüksek sesle "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyin" diye bağırdığını dile getirerek "şahsın kendinde olmadığını" savundu.

Özel, konuşması sırasında sloganı atan bir kişiye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana 'Aferin' demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşı. Bizim artık çatlak sese, aykırı sese değil birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir."

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR

Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı'nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.

2019-2023 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü başkanı olan Arslan, geçen seneki seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildi.