Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Görgü tanığı Ali Faruk Koçerlioğlu, "Sokağın arasında arbede yaşandı. Bıçakları vardı, arbede büyüdü. Sonra birkaç kişi geldi, tartıştıklarını yaraladılar." dedi.

Bir süre sonra olay yerinden ayrılan grup üyeleri, ellerine aldıkları pompalı tüfek ve tabancalarla geri geldi.

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, iki grup arasında çıkan, silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

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