Esad yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Suriye'de 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suç) ve bazı ihlaller için genel af ilan edildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Devlet Başkanı Beşar Esad af için kanun hükmünde kararname yayınladı. Kararnamede Askeri Ceza Kanunu'nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor.

Kararnameye göre af hükümleri, saklanan ve adaletten kaçanları, yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmadıkça kapsamayacak.

Kararnamede ayrıca "topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı suçlar", "rüşvet", "sahtecilik" ve "genel ahlaka aykırı bazı kabahatler" af kapsamı dışında bırakıldı.

Af, kişinin malına saldırı içeren durumlarda mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat da talep ediyor.

Esad son olarak Ocak 2022'de ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için genel af ilan etmişti.