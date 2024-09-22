Hatay ve Samsun için sağanak uyarısı
Hatay çevreleri ve Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 21:55, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Samsun'da da kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, Atakum, İlkadım, Canik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.