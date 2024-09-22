Ağrı'da kafası traktörün hidrolik sistemine sıkışan kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sitemine kafası sıkışan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 22:23, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:24
AĞRI (AA) - Ağrı'da tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sitemine kafası sıkışan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaosman köyünde Rıfat Tekdemir'in (52) kafası, tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik sistemine sıkıştı.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Tekdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.