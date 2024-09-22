Galatasaray'ın derbiye özel The Special Three tişörtleri satışta
Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray bu maça özel The Special Three ismi verilen iki tişört satışa çıkardı.
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 23:16, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 23:18
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
DERBİ ZAFERİNE ÖZEL TİŞÖRT
Galatasaray derbi zaferine özel 2 tişört çıkardı.
Kırmızı renkli tişörtte, Kadıköy Hatırası yazarken, siyah renkli tişörtte Jose Mourinho'ya gönderme yapılarak The Special Three ifadelerine yer verildi.
Tişörtlerin fiyatları 649,99 TL ile 699,99 TL arasında değişiyor.