Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında alev alan LPG'li otomobildeki çiftten Saadet K. hayatını kaybetti, ağır yaralı eşi Salim K. ise hastanede tedavi altına alındı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim K. (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin Mahallesi mevkisinde önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de 06 DBG 559 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza nedeniyle LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 54 RA 250 plakalı otomobilde bulunan Saadet K. hayatını kaybetti, ağır yaralı eşi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla tek şeritten trafiğe açıldı.