23 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsüne ziyarette bulunacak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği konutunda Rus-Türk İşadamları Birliği üyelerini kabul edecek.

(Moskova)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışına ve Kemer Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Antalya/09.00/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı" kapsamında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme İle Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atlas Projesi Kapanış Etkinliği'ne katılacak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/Berlin)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Fahri Hiyaban, Şehitler Hiyabanı ve Türk Şehitliği ile Azerbaycan İstiklal Müzesi'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle tanışma toplantısına katılacak.

(Bakü/10.00/11.00/15.00/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK-Trabzonspor ve Göztepe-Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük maçıyla tamamlanacak.

(Şanlıurfa/20.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 1 maçla tamamlanacak.