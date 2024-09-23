Elon Musk ve Brezilya yargısı arasında düello: X geri adım attı

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Müjde! Faizsiz 45.000 TL!
Müjde! Faizsiz 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Elektronik cihazları sakın çöpe atmayın
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyor
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
Zincirleme kaza faciayla bitti: Yanarak can verdi
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
10'uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Baraj gölünde facia: 5 kişi boğularak öldü
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Arslan'dan Özel'e 'Proje Çocuk!' sözü! Yavaş: Sil bu açıklamayı
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Otomobil kanala uçtu: Anne-baba öldü, kızları yüzerek kurtuldu
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
Konut satışlarında son iki yılın en iyi rakamları
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
RTÜK Başkanından gündüz kuşağı programları için açıklama
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat sattığı halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Hem imamlık yaptı hem ayakkabı tamir etti
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Türk hekimler yine tarih yazdı: 7 'li çapraz nakil
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Emlak alım-satım harcına indirim için yasa tasarısı hazırlığı
Kolay kredinin yolu açılıyor
Kolay kredinin yolu açılıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Elon Musk ve Brezilya yargısı arasında düello: X geri adım attı

Sosyal medya platformu X ile Brezilya yargısı arasında aylardır süren mücadele sona ermek üzere. X, erişim engelinin ardından çok sayıda kullanıcının başka platforma geçmesinin ardından yasal temsilci atamayı kabul etti. Brezilya Yüksek Mahkemesi ise X'ten, atamayı kabul ettiği yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sağlamasını istedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 00:07, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 00:09
Yazdır
Elon Musk ve Brezilya yargısı arasında düello: X geri adım attı

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, Brezilya'da hukuka karşı başlattığı mücadeleyi kaybetmek üzere.

Tanınan sürede yasal temsilci atamayan teknoloji devine erişim engeli getirilmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Bluesky ve Threads gibi diğer platformlara geçti.

X ise bu gelişmelerin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin taleplerini yerine getirerek kapatılması istenen hesapları kapattı ve yasal temsilci atadığını duyurdu. Şirket verilen para cezalarını da ödedi.

BU SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes, nisanda verdiği kararda aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022'deki seçimleri aslında kaybetmediğini savunan 100'ü aşkın X hesabının kapatılmasını istedi. Yüksek Mahkeme bu kapsamda, Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturmasına ilişkin X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını da istedi.

X'in patronu Musk ise ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek mahkemenin bu talebini yerine getirmedi.

X'in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından yapılan açıklamada, Moraes'in konuya ilişkin kararların olduğu ifade edilen belgelere yer verildi.

Belgelerde X'in mahkeme talebini yerine getirmemesiyle Moraes'in Brezilya'daki X temsilcilerinin "çağrılmasına" karar verdiği ifade edildi. Ancak konuyla bağlantılı "sorumlu" kişilere ulaşılamaması üzerine Moraes'in, "mahkeme kararına karşı geldikleri" gerekçesiyle bu kişiler hakkında gözaltı ve para cezası kararı aldığı belirtildi.

BREZİLYA OFİSİ KAPATILDI

Sosyal medya platformundan ağustosta yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı vurgulandı. X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu. X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

Musk da Moraes'i "kötü bir tiran" diye niteledi.

YÜKSEK MAHKEME YASAK GETİRDİ

Yüksek Mahkeme Başkanı ise bu karara yasakla yanıt verdi. Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

Yetkililer bunun ardından tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

Teknoloji milyarderi Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki gösterdi.

KULLANICILAR DİĞER PLATFORMLARA AKIN ETTİ

Brezilya'da X kullanıcılarının sayısının 20 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Ancak erişim engelinin ardından Brezilyalılar, Bluesky ve Threads gibi diğer platformlara akın etti.

Erişim engeli ne kadar devam ederse, X'in pazar payı ve gelir kaybetme riski o kadar artıyor.

X, 19 Ağustos'ta yaptığı yazılım güncellemesiyle Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldi.

Şirketten yapılan açıklamada, yasağın kısmen ihlal edilmesinin "kasıtsız" olduğu belirtilirken, bazı kullanıcıların "geçici" olarak platforma erişim sağladığı aktarıldı. Açıklamada, "Geri dönmek için Brezilya hükümetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisi paylaşıldı.

X ÇARK ETTİ

Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes ise bunun "kasten yapıldığını" ve "yasadışı olduğunu" savundu. Şirkete verilen 18 milyon Brezilya reallik (yaklaşık 112 milyon TL) para cezasına 5 milyon Brezilya reali (yaklaşık 30 milyon TL) daha eklendi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada, X'in, avukat Rachel de Oliveira Villa Nova Conceiçao'yu ülkedeki yasal temsilcisi olarak atadığı ifade edildi.

X'ten temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sunması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber