Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi
Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 07:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 06:30
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.