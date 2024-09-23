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Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı

Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Ş.Y.(27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:11
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Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Y.E.Ç. bu sırada polise direndi. Yaşanan arbedede polisin silahını alan Y.E.Ç., polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

Y.E.Ç.'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Ş.Y.(27) ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memuru Ş.Y.(27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerindeki boş kovanlar tek tek belirlenerek, incelendi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Ş.Y.(27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Ş.Y. sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, "kasten öldürme-kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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