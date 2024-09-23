1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek

Habertürk TV'de açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fatu-ralarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede-ceğini kaydetti.

"Yüzde 3'lük dilim yüksek tüketim kategorisinde"

Desteklere ileride tüketim esaslı uygula-ma modeliyle devam edilmesinin planlan-dığına işaret eden Bayraktar, "Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo-deline geçmek istiyoruz. Bu süreçte önce-likli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele.

Bu arada tü-ketim gruplarında farklı bir uygulama içe-risine girebiliriz" diye konuştu. Yüzde 3'lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getiren Bay-raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he-deflediklerini bildirdi. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy-gulamanın 2025'te hayata geçmesini planla-dıklarını söyledi.

"Sakarya Gaz Sahası'na yurt dışından ortaklık talepleri geldi"

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışın-daki şirketlerin de dikkatini çektiğini söy-ledi. Bayraktar, "Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortak-lık için teklifini veren var. Mevcut sahaya or-tak olmak isteyenler var" diye konuştu.