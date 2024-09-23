Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağının havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 09:34, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:06
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında saat 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.