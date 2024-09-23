Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında saat 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

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