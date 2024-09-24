Kamu personeline eğitim, seminer ve danışmanlık tasarruf genelgesine mi takıldı?

Öncelikle 2024/7 sayılı Tasarruf Genelgesinde Eğitim, Seminer ve Danışmanlık ile ilgili düzenlemeleri görmemiz objektif değerlendirme yapmak açısından önemlidir. Çünkü Genelge ile getirilen düzenlemeleri iyi okumak ve iyi tahlil etmek gerekir ki, objektif sonuç orta çıkmış olsun.

Malum kamu personelinin (memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, geçici işçi, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraki şirketlerinde çalışan işçi dahil) mevzuat konusundaki düzenli eğitimi, gerek hizmet içi eğitim şeklinde gerek seminer şeklinde her dönemde önemli olmuş ve hatta mevzuatın çokluğu ve karışıklığı düzenli danışmanlığı da birlikte getirmiştir.

İster hizmet içi eğitim ister seminer isterse danışmanlık konusunun alanında uzmanlarından yararlanılması, kurum ve kuruluşların, iştiraklerin ve şirketlerin hayatın olağan akışına uygun bir şekilde bütçelerine uygun hizmet alınması önemlidir.

Genelgede Yapılan Düzenleme Ne İdi?

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esastır. Söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda kamu tesisleri kullanılacak, bu faaliyetler mümkün olduğunca kamu personeli tarafından yürütülecek, görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacaktır. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, eğitim vb. ihtiyaçlarını öncelikle kendi personeli veya ilgili diğer kurumların bilgi ve tecrübe sahibi personelinden faydalanarak karşılayacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın almayacaklardır.

Genelgenin Bu Düzenlemesi Nasıl Anlaşılmalı ve Uygulanmalıdır?



Hizmet içi eğitim, seminer ve danışmanlık Genelge ile tamamen yasak edilmemiş, ancak sadece aşağıda belirtilen usul ve esaslara bağlanmıştır.

- Hizmet içi eğitim ve seminerlerin öncelikle uzaktan erişim yöntemi ile yapılması esas kabul edilmiştir.

- Hizmet içi eğitim ve seminerin yüz yüze yapılması zorunlu ise eğitim ve seminer kurum içinde ya da kamuya ait sosyal tesislerden yararlanılarak yapılacaktır. Özel sektöre ait oteller/tesisler kullanılmayacak, kamuya/belediyelere ait sosyal tesisler/kamplar kullanılacaktır.

- Hizmet içi eğitim ve seminer için öncelikle kurumdaki personelden yararlanılacak, eğer bu mümkün değilse yani kurumda istenilen eğitim konusunda eğitimi verecek personel yoksa kurum dışarıdan alanında uzman kişi/kişilerden yararlanılabilecektir.

- Danışmanlık konusunda ise zorunluluk varsa dışarıdan hizmet alınabilecektir.

- Gerek eğitim, gerek seminer ve gerekse de danışmanlık konularındaki bahse konu zorunluluk, kurumun kendi personeli nitelik olarak uzman değilse eğitim talep eden birim/birimler kurum yöneticisine bu konuda uzman personel olmadığını belirterek eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetinin alınması gerektiği konusunda gerekçeli olura sunarak bu hizmeti alabileceklerdir.

Burada yeri gelmişken, bu konudaki tasarruf tedbirlerine KİT şirketleri dışındaki mahalli idarelerin şirketleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşların şirketleri dahil değildir. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir belediyeye vermiş olduğu görüşte (E-56146192-522.03-10350442); belediye şirketinin tasarruf tedbirleri dışında olduğunu bildirmiştir. Bu görüş yazısından hareketle Genelge düzenlemesi de birlikte incelendiğinde KİT'ler dışındaki kamu kurum ve kuruluşların ve il özel idarelerin şirketleri de belediye şirketleri gibi bu Genelge dışında olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim ve danışmanlığın tasarruf genelgeleri ile kısıtlanması zaten hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği gibi düşünülemez de. Derler ya eğitim şart. Biz de diyoruz ki eğitim ve danışmanlık alınmalı, ancak alanında uzman kişi/kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarının/mahalli idarelerinin/şirketlerinin bütçelerine uygun, hesap verilebilirlik, verimlilik ilkeleri çerçevesinde alınmalıdır.