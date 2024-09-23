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Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beşiktaş mücadelesinde 90+3. dakikada penaltıya sebebiyet veren Tayfur Bingöl ile ilgili, "Tayfur Bingöl, Eyüpspor'u onuru ve gururu ile temsil eden bir futbolcudur. Penaltı pozisyonu saliselik bir olay. Burada art niyet aramak hem Eyüpspor'a hem de oyuncumuza çok büyük saygısızlık olur." diye konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 09:59, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:02
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Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 90+3. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Asbaşkan Kulaksız'ın açıklamaları şu şekilde:

"ONURU VE GURURU İLE TEMSİL EDEN BİR FUTBOLCUDUR"

"İyi bir mücadele verdik ama maalesef bir penaltı ile kaybettik. Tayfur Bingöl, Eyüpspor'u onuru ve gururu ile temsil eden bir futbolcudur. Penaltı pozisyonu saliselik bir olay. Burada art niyet aramak hem Eyüpspor'a hem de oyuncumuza çok büyük saygısızlık olur. Bu bizim asla kabul edeceğimiz bir olay değil.

"KİMSE ART NİYET ARAMASIN"

Tayfur Bingöl'e üzülmemesi gerektiğini söyledik. Tayfur Bingöl inanılmaz üzgün. Yıkılmış bir durumda. Onun adına talihsiz bir akşam oldu. Biz oyuncumuzun arkasındayız. Kimse art niyet aramasın.

"ARDA HOCAYLA GURUR DUYUYORUZ"

Çok güzel bir Futbol akşamı oldu. Biz bu takımı 2. Lig'den alıp 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkardık. Eyüpspor futbol piyasasına çok önemli bir teknik direktör kazandırmaya çalışan önemli bir kulüp konumuna geldik. Bugün konuşulması gereken bizim sahaya gösterdiğimiz performans. Biz 5-6 yıldır hiç hakem konuşmadık. Bizim pozisyonumuz da onların pozisyonu da penaltıydı bence. Bizimki talihsiz bir penaltı oldu. Eyüpspor tam bir teknik direktör takımı. Arda hoca çok önemli bir teknik adam adayı. Gurur duyuyoruz. Bu akşam yenildiğimiz için üzüldük ama performanstan dolayı gurur duyduk."

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