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Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 10:12, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:13
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Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2024)

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Dolar/TL güne 34,13 civarında başladı. Euro/TL de 38,11 seviyesinde el değiştirdi.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımların etkileri izlenecek.

TCMB, haftasonu TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Zorunlu karşılık oranı kısa vadeli TL mevduat için yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli için yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Bankacıların hesaplamalarına görer karar 70 milyar TL civarı likiditeyi sistemden kalıcı olarak çekecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti.

Erdoğan, ABD seçimlerinde sonuç ne olursa olsun üst düzey diyaloğun devam edeceğini belirterek, ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta ABD'li büyük şirketlerin yöneticileriyle görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da bu hafta ABD'de yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puan büyüklüğündeki faiz indiriminin etkisi devam etti.

ABD'de cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin faiz indirimlerine devam edilmesine yeşil ışık yakabileceği düşünülüyor.

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