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Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ'nin milli taşınabilir 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 11:44, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:44
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Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı

AA muhabirinin ULAK Haberleşme AŞ'den edindiği bilgiye göre, gelecek yıl ihalesi yapılıp, Ocak 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G'ye ilişkin altyapı çalışmaları hızlandırıldı.

ULAK Haberleşme, sabit direklere kurulu yerli ve milli 4,5G baz istasyonlarını taşınabilir hale getirip kapsama alanını genişleterek önemli bir yeniliğe imza attı.

Bu kapsamda, endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle yaptığı işbirlikleri doğrultusunda, Türkiye'nin nihai takvimine göre dijital sürece katkı sağlayan projelerini sürdüren ULAK Haberleşme, uçtan uca 5G özel şebeke (private network) çözümünü geliştirdi.

ULAK Haberleşme tarafından üretilen 5G radyo, 5G baz istasyonu ve 5G çekirdek şebeke bileşenlerinden oluşan taşınabilir 5G özel şebeke ağı, yüksek veri hızlarına ulaşarak yeni bir dönemin kapılarını araladı.

- 6G Konferansı'nda ilk sinyal

İstanbul Medipol Üniversitesinde düzenlenen 6G Konferansı'nda tanıtımı yapılan 5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alındı. 5G şebeke sistemi yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikmesiyle dikkati çekti.

5G teknolojisiyle ilgili dış ve bina içi sahada deneme çalışmaları yaparak hava ara yüzünde yüksek hız sonuçlarına ulaşan ULAK Haberleşme, aynı zamanda 5G'nin en zorlayıcı teknolojisine ilişkin radyo geliştirme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde uçtan uca 5G kablosuz haberleşme sistemleri için çalışmalara başlayacak ULAK Haberleşme, 5G teknolojisinin özel şebekelerle ülke genelinde yayılması adına önemli sorumluluklar üstlenecek.

- "5G kapalı devre demo gösterimi yaptık"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G kapalı devre demo gösterimi yaptıklarını belirterek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığımız özel izinle 3,5 GHz frekansında 5G yayını basıyoruz. ULAK'ın 5G teknolojisine ilişkin yerli ekipman ve yazılımlarıyla kendi ürettiği özel şebekenin demo gösterimini yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin baz istasyonuyla 4,5G'de aktif saha hizmeti verdiklerini vurgulayan Kömürcü, 5G için de ürünlerini hazırladıklarını, Türkiye'de resmi olarak yapılacak ihalenin ardından ULAK Haberleşmenin yerli ürünleriyle hazır durumda olacağını söyledi.

Kömürcü, milli 5G özel şebekesiyle ilk kez "sinyal testi" yaptıklarının bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Burada özel bir frekansla 5G'de erişilen yüksek hızı göstermeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz hızı da toplantıya katılanlara ekranda, saniyede 1,4 gigabaytla gösteriyoruz. 5G'nin en önemli farkı hızı ve erişimi. Vatandaşlarımızın, şu an kullanılan teknolojiden 50 kat daha yüksek hıza erişmeleri hedefleniyor. Bununla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Buradaki yazılımlar, baz istasyonları ve donanımlar milli olarak üretildi. Bu açıdan uçtan uca 5G projesinin tamamlandığını da söyleyebiliriz."

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