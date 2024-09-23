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Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 12:56, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:53
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu olduğunu belirterek "Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi." diye konuştu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli.

"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR"

Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor. 27'si şüpheli olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Narin evladımızın katil ya da katilleri kısa sürede tespit edilecek çok uzun sürmez.

"KATİL YA DA KATİLLER EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak."

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