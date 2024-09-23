Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Bireysel tüketici kredilerinde gevşeme kapıda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memur Şeyda Yılmaz memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 16:35, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:05
Yazdır

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazına mütakiben Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Ne olmuştu?

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. karakoldan kaçtı. Karakolda görevli bir polis memuru K.H.S. ile polis memuru Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

Şüpheli Yunus Emre G. kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıktı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralandı.

Polis memuru Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan biri polis memuru, iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Yunus Emre G. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber