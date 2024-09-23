Şehit Polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazına mütakiben Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Ne olmuştu?

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. karakoldan kaçtı. Karakolda görevli bir polis memuru K.H.S. ile polis memuru Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

Şüpheli Yunus Emre G. kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıktı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralandı.

Polis memuru Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan biri polis memuru, iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Yunus Emre G. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.